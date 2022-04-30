Vali Kaldırım, işçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı - Son Dakika
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Vali Kaldırım, işçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı

30.04.2022 13:30
Vali Kaldırım, işçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kaldırım, emekleriyle, alın terleriyle üreten, değer katan ve hizmet sunan tüm işçilerin emeklerine verilen değerin ve saygının ifadesi 1 Mayıs'ı kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi.

Toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin belkemiği olan işçilerin, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadığını anlatan Kaldırım, "Yine hem kendi aralarındaki dayanışmayı hem de diğer sosyal kesimler ile aralarındaki uyum ve iş birliğini geliştirmekte, alın terinin peşinde koşarak sorumluluk ve çalışkanlık timsali olmaya devam etmektedirler." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, emeğin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesinin hassasiyetine haiz bir medeniyetin mirasçıları olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyal adalet ve huzurun sağlanabilmesi, sağlıklı bir toplum oluşturulabilmesi açısından bu güzel geleneğimizi devam ettirerek gelecek nesillere de miras bırakmada hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklilerimiz dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde özveriyle görev yapan tüm işçi kardeşlerimin '1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ve hemen akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayram'ını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, çalışanlarımıza aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

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Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, 1 Mayıs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, işçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


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