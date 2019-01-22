Vali Kaldırım, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
59 dakika önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba kayak merkezinde ve yolda karla mücadele çalışma yapılan bölgelerde inceleme yaptı.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Hazarbaba kayak merkezinde ve yolda karla mücadele çalışma yapılan bölgelerde inceleme yaptı.
Vali Çetin Oktay
Kaldırım, kar yoğunluğunun en çok olduğu Sivrice
ilçesinde giderek, bölge genelinde tatilcilerin gözde mekanı olan Hazarbaba Kayak Merkezine geçti.Merkezi inceleyip, kayak yapanlarla sohbet eden Vali Kaldırım ardından bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdare ekiplerinin yanına geçti. Burada çalışanlardan bilgi alan Vali Kaldırım, yer yer karın 5 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin çalışmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini gözlemlediğini aktardı.
Öteyandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 271'inin açıldığı, 10 köye ulaşım sağlanamadığı, bugün yapılacak çalışmalarla hepsinin açılmasının planladığı aktarıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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