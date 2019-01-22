Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Vali Kaldırım, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

59 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba kayak merkezinde ve yolda karla mücadele çalışma yapılan bölgelerde inceleme yaptı.

Vali Kaldırım, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba kayak merkezinde ve yolda karla mücadele çalışma yapılan bölgelerde inceleme yaptı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, kar yoğunluğunun en çok olduğu Sivrice ilçesinde giderek, bölge genelinde tatilcilerin gözde mekanı olan Hazarbaba Kayak Merkezine geçti.Merkezi inceleyip, kayak yapanlarla sohbet eden Vali Kaldırım ardından bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdare ekiplerinin yanına geçti. Burada çalışanlardan bilgi alan Vali Kaldırım, yer yer karın 5 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin çalışmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini gözlemlediğini aktardı.

Öteyandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 271'inin açıldığı, 10 köye ulaşım sağlanamadığı, bugün yapılacak çalışmalarla hepsinin açılmasının planladığı aktarıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Elazığ, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel
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