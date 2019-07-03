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Vali Kaldırım, LGS birincileriyle bir araya geldi

1 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Liseye Geçiş Sınavından (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kaldırım, LGS birincileriyle bir araya geldi, System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Liseye Geçiş Sınavından (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincileri arasına giren 6 öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencilerle uzun uzun muhabbet eden Vali Kaldırım, başarılarında dolayı öğrencilere hediye vererek ödüllendirdi. Kaldırım, öğrencilerin başarılarına katkı sağlayan okul idarecileri, öğretmenleri ve ailelerini de tebrik etti.

Eğitimde markalaşma yolunda hızla ilerleyen Elazığ'da öğrencilerin başarısının mutlu ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bu başarılarından dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenleri, ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın çok güzel hayalleri var. İnşallah o hayallere ulaşırlar. Hayallerine uğraşmaları noktasında biz büyükleri olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
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