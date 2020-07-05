Vali Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika

Vali Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.

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Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki çalışmasının ardından Yukarıçalıca Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada halkın sıkıntılarını dinleyen Vali Kaldırım, ziyareti sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı. Bölgede yaşayan çocuklara satranç ve oyuncak verdi.

"Devletimiz tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ediyor"

Vatandaşları tek tek dinleyen Kaldırım, devletin tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ettiğini vurguladı.

Kaldırım daha sonra patlamanın şiddetiyle evi zarar gören Cavide Atak'ı ziyaret etti. Atak'a geçmiş olsun dileğini ileten Kaldırım, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapacağını söyledi.

Ardından Sukenarı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak patlama ve sonrasındaki durum hakkında bilgi alan Kaldırım, bölgeye yakın olan ve patlamanın şiddetiyle hasar oluşan tavuk üretim tesisini de inceledi.

Akarca Mahallesi'ne de geçen Kaldırım, evleri zarar görenlerle buluştu.

Kaldırım, fabrikaya 600 metre uzaklıkta bulunan evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz ile (75) bir araya geldi.

Vali Kaldırım'a, ziyaretlerinde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika

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