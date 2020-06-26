Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi - Son Dakika

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile test sürüşleri gerçekleştirilecek olan milli tren setlerini...

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi

İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

SAKARYA - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile test sürüşleri gerçekleştirilecek olan milli tren setlerini yerinde inceledi.

Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı. Maksimum hızı 160 kilometreye kadar ulaşabilecek olan milli tren setleri için 2013 yılında alınan karar ile TÜVASAŞ görevlendirilmişti. TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran'da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren'in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.

TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulunan Valimiz Kaldırım, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Süt54, Bal54 ve Et54 Satış Ofislerini gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte ilk olarak TÜVASAŞ Fabrikasına geçen Vali Çetin Oktay Kaldırım, burada TÜVASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan tarafından karşılandı. Demiryolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler gerçekleştirilen TÜVASAŞ bünyesindeki Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, daha sonra başarıyla geliştirilip testlere başlanan Milli Elektrikli Tren Setini gezerek bilgiler aldı.

Türkiye için gurur kaynağı olan üretimlerin Sakarya'da gerçekleştirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Genel Müdür Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ın nezdinde tüm fabrika çalışanlarını tebrik ettiklerini ifade etti. Buradaki temaslarının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Süt54, Bal54 ve Et54 Satış Ofislerini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, çalışanlara kolaylıklar dileyerek Bal54 ve Süt54 sebillerinden vatandaşlara ikramlarda bulunup onlarla bir süre hasbihal etti.

Vali Kaldırım'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Ekrem Yüce Şemsiyeli Parkta bal peteği motifi şeklinde hayata geçirilen Bal54 Satış Merkezinin bugün hizmete girdiğini söyleyerek, Süt54, Bal54 ve Et54'ün yanı sıra yakın zamanda yumurta ve çikolata gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermek için üretimlerine devam edeceklerini söyledi.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi - Son Dakika

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
İkinci yarı golle başladı! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]