Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha isteğini geri çevirmedi

Elazığ'dan Sakarya Valiliği'ne atanan ve sosyal medya hesabından futbol konusunda seslenen Sakaryalılara seslenen Çetin Oktay Kaldırım, şehirde görev yapan genç gazetecilerin halı saha maçı isteğini geri çevirmedi.

Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha isteğini geri çevirmedi, System.String[]

Elazığ'dan Sakarya Valiliği'ne atanan ve sosyal medya hesabından futbol konusunda seslenen Sakaryalılara seslenen Çetin Oktay Kaldırım, şehirde görev yapan genç gazetecilerin halı saha maçı isteğini geri çevirmedi.


Elazığ'da Sakarya Valiliği'ne atanan Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden Sakaryalı gençlere halı saha maçı konusunda meydan okudu. Vali Kaldırım'ın, 'Sakaryalı gençler Ses verin! Hazır mısınız, maharetlerinizi göreyim Sahalarda gayet iyiyim, rakip tanımam. Var mı rakip olmaya cesareti olan? Sahada sosyal mesafeyi korumanızı tavsiye ederim' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.


Elazığ'da görev yaptığı sürede sürekli halk ile iç içe olan ve vatandaşlar samimi görüntüler veren Vali Kaldırım, daha Sakarya'da göreve başlamadan ilgi odağı oldu. Futbol oynarken çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda futbol konusunda iddialı olduğunu söyleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın paylaşımına Sakaryalı gençlerden yüzlerce yorum geldi.


Sakaryalı genç gazetecilerin maç isteğini geri çevirmedi


Sakarya'da görev yapmakta olan genç gazeteciler tarafından paylaşımın altına yapılan, 'Sayın Valim, Sakaryalı genç basın mensupları olarak her hafta oynuyoruz. Bir karşılaşmada da sizi yanımızda görmek isteriz. Tatlılar da bizden' yorumuna ise Vali Kaldırım tarafından, 'İşi biliyorsunuz, hemen yanınıza aldınız. Memnuniyetle oynarız' cevabı geldi. - SAKARYA

Oktay Kaldırım, Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

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