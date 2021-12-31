Üye Girişi
Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu

31.12.2021 11:50
Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesi, tarım arazisi ve Harmantepe Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesi, tarım arazisi ve Harmantepe Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

3. OSB Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneşten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, daha sonra İlçe Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, OSB müdürleri ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

İlçede aroma bitkilerinin ekildiği arazileri de gezen Kaldırım, Harmantepe Kalesi'nde yeni başlatılan restorasyon çalışmaları hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar'dan bilgi aldı.

Kaldırım, AA muhabirine, OSB'lerde güzel çalışmaların yapıldığını ve genişlemelerin devam ettiğini aktararak, buralara yatırım yapmak isteyen iş insanlarının yüksek düzeyde olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İstenilen düzeyde seyreden yatırımların kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına değinen Kaldırım, çalışmaların bitirilmesinin ardından kalenin de il ve ilçe turizmine hizmet edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Çetin Oktay Kaldırım, Hisarcık, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


Beklenen indirim haberi geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı         
14:23
2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?         
14:15
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Plastik poşetler 2022'de 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 2022'de 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
10:55
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu         
09:29
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
13:27 Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement