Vali Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu" - Son Dakika

Vali Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu"

Vali Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu" Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp olan kişiler hakkında açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu" dedi.

Vali Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu"

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SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp olan kişiler hakkında açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp olan kişiler ile ilgili açıklama yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi. Geriye kalan son kişi için çalışmaların hızla devam ettiğine değinen Vali Kaldırım, 5 tane kadavra köpeğinin, kriminal ekiplerinin ve başsavcılığın görevlendirdiği ekiplerin çalışması hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Kayıp olan üç kişiden ikisinin daha bulunduğunu belirten Sakarya valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sabah 4 ölümüz 3 kaybımız vardı bunu ifade etmiştik. Aynı zamanda adli tıp kurumuna da belli bulguları gönderdiğimizi sahadan elde ettiğimiz başsavcılığımız nezaretinde gönderildiğini ifade etmiştik. Sonuçları gün içinde bekliyorduk sonuçları geldi. İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece ölü sayısı maalesef diyelim 6 olmuş oldu. Allahtan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bulguya ulaşılamadı. Kayıp olarak aranmasına arama kurtarma çalışmalarına ekiplerimiz devam ediyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara başsağlığı diliyorum hem de Hendek'imize Sakarya'mıza milletimize başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim 6'sı Sakarya'da iki tane de il dışına sevk şeklinde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim. Şu an itibariyle de hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. Kartal'da, 4 tanesi de ilimizde tedavileri devam ediyor birinin durumu hala ağır olduğu şeklinde devam ediyor. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Ben tekrar başsağlığı diliyorum tüm milletimize. Ailelerine yakınlarına başsağlığı diliyorum sabırlar diliyorum. Burada ekiplerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de gerek aile ziyaretleri gerek taziye ziyaretleri birazdan bir cenazeye katılacağız. Çevrede etkilenen 4 mahallemizi belediye başkanımız, Kaymakamımız, AFAD müdürümüz, çevre ve şehircilik müdürümüz bütün ekiplerimizle geziyoruz tarıyoruz hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bütün ekiplerimizle sahadayız sadece teknik ekipler değil psikososyal destek ekiplerimiz kızılayımız diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız büyükşehrimiz sahadalar a dan z ye desteklerimizi veriyoruz. Şu an toplanan bulgulara başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dün çalışmalar devam etti sabah devam etti elde ettiğimiz sabah itibariyle numunelerin adli tıpa göndermiştik. Oradan gelen neticeler bunlar. Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirdiğimiz bölgede yoğunlaşmak üzere hem saha taraması 5 tane ceset arama kadavra köpeğimiz var hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Mutlaka yeni bir şey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır Şu anda elimize gelen adli tıp kurumuna gelen sonuç bu./ vefat 1 kayıp şeklinde, durum devam ediyor. Allahtan rahmet diliyoruz" dedi.

Mehmet Çetin, Sakarya, Hendek, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Kaldırım, 'Şu an itibariyle 6 vefat 1 kayıp durumu söz konusu' - Son Dakika

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