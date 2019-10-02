Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım, " TKDK şimdiye kadar 220 Milyon TL hibe desteği verdi"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Kaldırım, " TKDK şimdiye kadar 220 Milyon TL hibe desteği verdi"

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Elazığ'da çok verimli çalışmalara imza attığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "TKDK şimdiye kadar 220 Milyon lira hibe desteği vermiş.

Vali Kaldırım,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Elazığ'da çok verimli çalışmalara imza attığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "TKDK şimdiye kadar 220 Milyon lira hibe desteği vermiş. Ciddi bir rakam. Bu da 380 Milyon liralık yatırıma tekabül ediyor" dedi.


Elazığ'da TKDK tarafından 10,5 milyonu hibe olmak üzere toplamda 19,5 milyon lira yatırım bedelli 14 projenin sözleşmesi imzalandı. TKDK İl Binası'nda gerçekleştirilen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kurum çalışanları ile hibe desteği alan çiftçiler katıldı. 14 projeden, 4'erinin süt, besi ve 6 tanesinin de tavuk çiftliği olduğu aktarıldı.


TKDK'nın çok verimli çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "TKDK şimdiye kadar 220 Milyon lira hibe desteği vermiş. Ciddi bir rakam. Bu da 380 milyon liralık yatırıma tekabül ediyor. Gerçekten büyük bir rakam ve Türkiye'de destek sağlanan iller arasında hep en önde olmuş, sürekli birinci olmuş.Çiftçimize, üreticimize ve diğer sektörlere ciddi katkı vermiş bir kurumumuz. Buradaki hedefimiz üreticinin üretmesidir. TKDK, KOSGEB ve Ajansların sağladığı destekler ile devletimiz, üreticinin daha çok ve katma değerli üretmesi için güzel teşvikler açıklıyor. Birincil üretimden daha ziyade ikincil üretime geçip gerek et gerek süt gerekse de gıda sektöründe yapılacak katma değerli ürünlerin gelişmesi, markalaşması hem Türkiye hem de dünya piyasasına çıkarak daha başarılı olması için güzel destekler var" ifadelerini kullandı.


Elazığ'ın hayvancılıkta ihracat noktasında son derece başarılı olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, " Şuan bunu il olarak, vizyon ve stratejik olarak yine merkeze almış durumdayız. Kısmi sıkıntılar olsa dahi inşallah hem kurulacak ihtisas organize besicilik ve benzeri alt yapılarla hem de birliklerimizin, çiftçi, üreticilerimizin güzel çalışmaları var. Yerli ve yabancı yatırımcılarla bu sektörü, sadece bu bölgede değil Türkiye'de cazibe ve önde sektörlerden biri haline gelmiş ve en üst düzeye çıkmış bir il haline getirmek için çalışmalarımız var. Elazığ'da et üretimine ve gıda sektörüne yönelik ciddi talepler var. Birkaç ciddi gelişme var. Onlar neticelendiğinde açıklayacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi
TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi İBB, yoğunluğun yaşandığı Altunizade durağı için 3 ayrı çalışma başlatıldığını duyurdu Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 15:14:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım, " TKDK şimdiye kadar 220 Milyon TL hibe desteği verdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]