Vali Kaldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, devletin bekası, kamu düzeninin tesisi ve her türlü tehdide karşı halkın can ve mal güvenliğinin temini için fedakarca çalışarak her şartta huzur ve güvenin teminatı olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatının kurulduğu günden bu yana gücünü halkından ve kanunlardan aldığını, ülkenin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergilediğini ve toplumun güvenini ve takdirini kazandığını vurgulayan Kaldırım, "Bugüne kadar üzerine düşen görevleri ziyadesiyle yerine getirmeye özen ve büyük gayret gösteren Türk polisinin, bundan sonra da yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuruyla çalışmalarına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, kutsal değerlerimiz olan vatan, millet ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek şehit olan tüm emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ve emeklilerimize esenlikler diliyorum. Teşkilatımızın güzide mensuplarına aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.