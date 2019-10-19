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Son Dakika Güncel Vali Kaldırım ve Başkan Şerifoğullları, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Kaldırım ve Başkan Şerifoğullları, muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullları, muhtarlarla bir araya geldiVali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Emniyet Müdürü Celal Ser, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Muhtarlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Vali Kaldırım ve Başkan Şerifoğullları, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullları, muhtarlarla bir araya geldi


Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Emniyet Müdürü Celal Ser, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Muhtarlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada muhtarlarla bir araya gelen heyet, çalışmaları hakkında bilgi alarak, sorun ve talepleri dinledi.


Muhtarların gününü kutlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü kulağı konumundadır. Vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bu duygularla, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Mehmet Çetin, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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