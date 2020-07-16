Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'den Van şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'den Van şehitleri için başsağlığı mesajı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

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Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Van'da Emniyet Genel Müdürlüğüne ait keşif uçağımızın düşmesi sonucunda şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubu kahramanımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanlarını ali, makamlarını cennet kılsın."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de aziz millete başsağlığı dileyerek, "Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ekrem Yüce, Sakarya, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'den Van şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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