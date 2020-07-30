Vali Kaldırım ve Emniyet Müdürü Kaya trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı.

Vali Kaldırım ve Emniyet Müdürü Kaya, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu polis kontrol noktasına geldi.

Kaldırım, durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayıp, hem koronovirüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hem de trafik kullarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Kaldırım ve Kaya, çocuklara "Çikolatalı Trafik Kuralları Kütüphanesi" ve "Kırmızı Düdük" vererek, onlardan ailelerini trafik kuralları konusunda denetlemelerini istedi.