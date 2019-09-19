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Vali Kaldırım ve protokol üyeleri gazilerle bir araya geldi

1 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi'nde gazilerle bir araya geldi.

Vali Kaldırım ve protokol üyeleri gazilerle bir araya geldi, System.String[]

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi'nde gazilerle bir araya geldi.


19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve diğer protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Kaldırım, gazilerle bir süre sohbet etti.


Gazilerin önemli bir kıymete sahip olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, " Özellikle bu toprakların tekrar yurt edilmesinde milletin, değerlerimizin, aziz topraklarımızın korunup savunulup Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte aziz milletimizin çok büyük fedakarlıkları var. 19 Eylül aynı zamanda gazilik unvanının verilmesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin kurulma tarihi. Onun için gerçekten önemli bir kıymete sahip. Elazığ'ın ayrı bir önemi var. İlimizde 376 gazimiz var. Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve akabinde 15 Temmuz'da gerçekten verilmiş bir mücadele ve savunma var. Elazığlıların da çok büyük katkıları var. Devlet olarak millet olarak sizlere şükranlarımızı sunmak için buradayız. Elazığlılar da gazilerimize, şehitlerimize kıymet üstü değer veriyor. O da bizi sevindiriyor'dedi.


Dernek Başkanı Mehmet Namık Bulut ise anlamlı günde kendilerini ziyaret eden Vali Kaldırım ve beraberindekilere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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