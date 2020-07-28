Vali Kaldırım, Yazaki fabrikasını gezdi - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yazaki fabrikasını gezerek iş birliği imza törenine katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş'un da eşlik ettiği ziyarette Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı karşılayan fabrika müdürü Kerem Yenal, üretim faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi.

Yenal, uluslararası arenada yüzde 24'lük pazar payına sahip olan firmalarının, normalleşme süreciyle birlikte artan talepler karşısında üretim hedeflerini de artırarak ağustos ayından itibaren İŞKUR üzerinden 500 kişilik ilave istihdam sağlayacağını ve çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Kerem Yenal, üç vardiyada çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir de kreşlerinin bulunduğunu ve il genelinde birçok ilçeye de servis imkanı sağlandığını dile getirdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da özel sektöre devlet tarafından her türlü destek ve teşviklerin İŞKUR aracılığı ile sağlanmaya devam ettiğini belirtti.

Ziyaretin ardından iş birliği imza törenine katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, kadın istihdamına, istihdam seferberliğine katkılarından dolayı fabrika yetkililerine İŞKUR'un "Teşekkür Belgesi"ni verdi.