Vali Karadeniz Alaşehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Karadeniz Alaşehir'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz Alaşehir ziyaretinde üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gören üreticileri de ziyaret etti.

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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Alaşehir ziyaretinde, Akkeçili Mahallesi bölgesinde fırtına, dolu ve yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan afetten dolayı zarar gören alanlarda İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen Vali Karadeniz, "Çiftçilerimizin doğal afetlere karşı alacağı en önemli tedbir Tarım Sigortasıdır. Manisa genelinde Tarım Sigortası yaptırma oranı yüksek ancak bu oranın daha da yükselmesini, bütün çiftçilerimizin Tarım Sigortası yaptırmasını arzu ediyoruz. Devlet olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Yağış ve dolu sebebiyle ürünleri zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Vali Karadeniz, Gürsu Mahallesinde bulunan MASPO Jeotermal Enerji Firmasını da ziyaret ederek, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür ve firma yetkililerinden tesisin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun'u makamında ziyaret etti ve ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Karadeniz'e ziyaret ve incelemeleri sırasında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Güleç ile diğer ilgililer eşlik etti. - MANİSA

Karadeniz, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Karadeniz Alaşehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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