Vali Karadeniz Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde inceleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünü ziyaret etti. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal'dan bilgi alan Vali Karadeniz, toprak, yaprak ve su analiz laboratuvarları, bitki sağlığı laboratuvarı ve üzüm ürünleri pilot işleme birimlerinde incelemelerde bulundu. Ünal tarafından Vali Karadeniz'e kurumun kamu araştırmalarına destek veren Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Yerel Yönetimler, özel sektör, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği içerisinde yürüttüğü 53 adet proje faaliyeti hakkında bilgi verildi. - MANİSA