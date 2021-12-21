Vali Karadeniz Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yılbaşı öncesi vatandaşların yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri ve genel durum hakkında Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları, 17 ilçe kaymakamı, ilgili kurum müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

İlçelerde gerçekleştirilen kamu yatırımları, Kovid-19 tedbirleri ve yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Karadeniz, Kaymakamlardan ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

İlçelerin genel durumu ile vatandaşların yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, koordineli bir şekilde yaptıkları çalışmalardan dolayı Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum müdürlerine teşekkür etti.