Vali Karadeniz'den Abana'ya ziyaret

Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz
, Abana
ilçesini ziyaret etti.
Belediye önünde Bozkurt
Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak, Belediye Başkanı Yunus Akgül
, İlçe Jandarma
Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu
ve Emniyet Amiri Ferhat Gül ile belediye çalışanları tarafından karşılanan Karadeniz, daha sonra Akgül'ün makamına geçti.
Belediyedeki ziyaretinin ardından İnönü Anadolu Lisesi
'ne giden Karadeniz, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Karadeniz, gelecekte yapmak istedikleri meslekler konusunda onlarla sohbet etti.
Öğrencilerden Bahadır Hamza Turan, ortaokuldan mezun olarak liseye başlayacak öğrencilerle mevcut okul binasının yetersiz kalacağını belirterek, yeni bir okul binası yapılmasını talep etti.
Bunun üzerine Karadeniz, il genelinde 24 okul binasının inşaat çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Elbette Abana için de yeni bir okul binası planlıyoruz. Belki bu sene olmayacak ama önümüzdeki süreçte sizler için daha güzel bir eğitim binasını buraya yapmak istiyoruz." dedi.
Karadeniz, öğrencilere derslerinde başarı diledi.