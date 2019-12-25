Vali Karadeniz'den Abana ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karadeniz'den Abana ziyareti - Son Dakika

Vali Karadeniz'den Abana ziyareti

6 saat önce

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ı ziyaret etti.

Vali Karadeniz'den Abana ziyareti, System.String[]

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık bahçesinde Kaymakam Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amir Vekili Vecihi Akgül ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Karadeniz, daha sonra makama geçti.

Kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle de sohbet eden Karadeniz, çocuklara hediye verdi.

İlçedeki görevi dolayısıyla Kaymakam Seyhan'a tebriklerini ileten Karadeniz, planlanan yatırım ve projeler hakkında da görüşmelerde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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