Vali Karadeniz'den Ahşap Fuarı çağrısı Açıklaması

Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında düzenlenen törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Ahşap Fuarının Kastamonu'nun yüz akı bir proje olduğunu belirterek, bu yüzden devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.



Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğinde Nasrullah Meydanı'nda Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, mehteran ekibinin çaldığı marşlarla devam etti. Programda 8 yıldır geleneksel hale getirilen ve her yıl Ekim ayında düzenlenen Ahşap Fuarı'nın bu yıl düzenlenmemesi riski nedeniyle çağrıda bulunan Vali Yaşar Karadeniz, "Esnafımızla bütünlüğümüzü sağlamamız lazım. Kendi içinde ahlaki yapıyı, dürüstlüğü, çalışkanlığı simgeleyen Ahilik geleneğini ileriye doğru sürdürmemiz lazım. Bunu sürdürürken, tüm kesimlerle ilgili hem geleneksel zanaatlarımızı yaşatarak, hem de yeni oluşan sektörleri takip ederek, onlara bu kültürü uygulayarak yolumuza devam etmek zorundayız" dedi.



Geleneksel sektör denildiğinde Kastamonu'da ahşap sektörünün önde geldiğini belirten Vali Karadeniz, "Tabii ki birçok sektör var ama ahşap sektörü diğerlerinin lokomotifi durumunda. Ahşap sektöründe dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarında daha önemli hale gelmesi için bizim aklımızda olması gereken sektörlerden birisi. Sektörlerin gelişimi denilince tanıtım öne çıkıyor. Tanıtımda da Kastamonu Ahşap Fuarı ile 8 yıldır çok güzel bir hizmet vermiş. Ben bu hizmetin bu yılda devam edeceğini düşünüyorum. Ahşap Fuarı Kastamonu'nun yüz akı bir projedir. Devam etmelidir. Özellikle bu konuda sektör temsilcilerine büyük bir görev düştüğünün kanaatindeyim. Eğer onlar bu konuda üzerlerine düşeni yaparlarsa, bizde valilik olarak destek vermeye hazırız. Belediyemizde aynı desteği verecektir. Yeter ki sektör gerekli kararlığı göstersin ve bizimle, belediyemizle birlikte hareket etsin" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çırak, kalfa ve ustalık belgesi almaya hak kazananlara belgeleri verildi. Daha sonra esnaflıkta 50. yılını dolduran esnaflara da plaketleri takdim edildi. Kastamonu Belediyesi Halk Oyunundan sonra peştamal kuşatma gösterisiyle birlikte tören sona erdi. - KASTAMONU