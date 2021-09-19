Üye Girişi
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu - Son Dakika

Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu

19.09.2021 18:26
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ailesini ve Gazi P. Sö. Er Eren Öner ve ailesini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ailesini ve Gazi P. Sö. Er Eren Öner ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karadeniz ve eşine Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri de eşlik ederken ziyaretin ardından gaziler yemekte misafir edildi.

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ailesini ardından da Gazi P. Sö. Er Eren Öner ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karadeniz ve eşine Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Vali Karadeniz, gaziler onuruna yemek düzenledi

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, gaziler onuruna yemek düzenledi.

Şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua edilmesi ile başlayan programda konuşan Vali Karadeniz, "Milli bayramlar, 18 Mart ve 19 Eylül'de kutladığımız ve andığımız bu güzel günler aslında sadece birer anma ve kutlama töreni olmaktan ibaret değil, bu günler aslında millet olarak hepimizin, hem gazilerimize hem de şehitlerimize minnet duygularımızı ifade etme günümüz, onlara şükran günümüzdür. Çünkü bizler biliyoruz ki, eğer bu topraklar bize vatan kılınmışsa ve vatan olarak korunuyorsa bu tamamen ölmeyi göze alarak vatan savunmasına katılan gazilerimiz ve şehitlerimizin sayesindedir. Bütün kamu görevlileri için bir prensip vardır, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun tarafsızlıkla ilgili maddesinin başlığı 'devlete bağlılık ve tarafsızlık' tır. Bunun anlamı şudur; bütün kamu görevlileri devlet, millet ve bayrak düşmanları ile devlet, millet ve bayrağını sevenler arasında taraftırlar. Devletten, milletten ve bayraktan yana taraftırlar. Ancak tarafsızlık devlet, millet ve bayrağını sevenler arasındaki siyasi farklılıkları, inanç farklılıkları ve diğer farklılıkları arasından tarafsızlıktır. Onun için tarafsızlığı hepimiz bu şekilde anlıyor ve yorumluyoruz, bu şekilde de uygulamak durumundayız. Çünkü şunu biliyoruz ki, eğer bu konudan en ufak bir taviz verirsek, dünyanın en kıymetli bölgesi olan cennet vatanımızın geleceğini riske etmiş ve tehlikeye atmış oluruz. Nasıl atalarımız bize bu cennet vatanı armağan etmişler, bizlerde bu vatanı aynı şekilde daha da geliştirerek, ilerlemesini sağlamalı ve bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Onun için bu anlamda taraf olmak durumundayız. Değerli misafirler, eğer uğruna ölenler olmasaydı bu topraklar bize vatan olmazdı, hani bir söz vardır 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' gerçekten bu sözün ne kadar doğru olduğu aslında çevremizde yaşadığımız olaylardan da net bir şekilde anlamaktayız" dedi.

Yakın zamanda Afganistan'da yaşananlara da değinen Vali Karadeniz, belirli silaha sahip olan üç bin kişilik Afgan Ordusunun kendinden daha küçük bir silahlı kuvvet olan Taliban'a karşı mücadele edemeden dağılmalarının sebebinin uğrunda ölmeyi bildikleri vatan duygusunun olmaması olduğunu belirterek, "Her şey maddiyatla, silahla, teçhizatla olmuyor. Elbette savaşta bunlarda lazım ama ondan daha önemlisi, vatan sevgisi ve inanç lazım. Eğer bu ikisi silahlarla yan yana gelirse o zaman mücadeleler daha kolay kazanılır. Öncelikle vatan savunmasında terörle mücadelede görev alan tüm gazilerimizi minnetle anıyorum, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye emeği geçmiş herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Gaziler onuruna düzenlenen yemekte Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutladı. - MANİSA

Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu
Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu

19 Eylül Gaziler Günü, Karadeniz, Manisa, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 19:49 Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı 19:23 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok 19:13 Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok
Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu 18:36 Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi 18:24 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi 15:57 Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi 15:50 Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf         
20:07
Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti         
18:23
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 20:17:55. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement