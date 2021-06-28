Vali Karadeniz, "Gıdanı Koru Mutfağı" Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

Vali Yaşar Karadeniz, Gıdanı Koru Kampanyası Farkındalık Oluşturma Projesi kapsamında, gıda kaybı ve israfa dikkat çekmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gıdanı Koru Mutfağı" etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıdanı Koru' kampanyasında farkındalık oluşturmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gıdanı Koru Mutfağı" yemek yarışması gerçekleştirildi. Manisa'nın tanınmış şeflerinin katıldığı yemek yarışmasında, gıda kaybı ve israfına vurgu yapıldı. Yapılan yemek yarışması ile hem tüketicilerin gıda israfı hakkında bilgilendirilmesi hem de israf önleyici tarifler ile yemek yapma pratiklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Gıdanı Koru kampanyasına çok önemli bir farkındalık oluşturmak üzere Gıdanı Koru Mutfağı etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Dünyada 820 milyon kadar insan kronik açlıkla karşı karşıya. Bununla beraber bir o kadar insan da fazla kilonun, obezitenin verdiği sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Aynı zamanda yılda 1. 3 milyar ton gıda israf olmakta. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün birlikte uluslararası boyutta yürüttüğü 'Gıdanı Koru' kampanyasında biz de Manisa ili olarak farkındalık oluşturmak için farklı projeler ile katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu etkinliğimiz ile bakanlığımızın da amacı olan gıdanın korunması, israf edilmemesi, güvenilir gıdaya her bireyin ulaşma hakkı bilinci ile bunun sağlanması adına bir fark ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu tür kampanyalarda hem etkinlik kat sayısını artırmak hem de daha fazla insana ulaşmak adına çok paydaşlık önemli. Bu anlamda Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve etkinliğimize destek veren firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'Üretimimizi artırmalı ve ürettiklerimizden en yüksek düzeyde fayda sağlamalıyız'

Pandemi sürecinin gıdanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmasında: "Dünyada insan nüfusu ve canlılar gittikçe artıyor. Buna karşılık kaynaklarımız sınırlı ve sabit. Dolayısıyla üretimimizi artırmaya çalışırken aynı zamanda mevcut ürettiklerimizden en yüksek düzeyde fayda sağlamalıyız. Ürettiğimiz gıdaları tüketirken onları en verimli şekilde kullanmamız, israf etmememiz ve üretim aşamasında da her metrekarede daha fazla sağlıklı gıda elde etmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Düzenlenen bu kampanyanın da farkındalık yaratma anlamında insanlarımıza çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu konu milli diğer konularımız kadar stratejik değerde önemli bir konudur. Çünkü bizim kendi gıdamızı üretebilecek durumda olmamız gerekiyor. Bu konu hepimizin üstünde durmamız gereken önemli bir husus" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tat, zamanı iyi kullanma gibi kriterlerin yanı sıra kullanılan malzemelerin israf edilmemesinin de değerlendirildiği yarışmada, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren katılımcılara ödül verilirken, etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan firmalara da teşekkür plaketi verildi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Akhisar Kaymakam V. Hayri Sandıkçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.