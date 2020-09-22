Vali Karadeniz, Gördes ilçesine ziyaret etti - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulunarak ilçe hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Gördes ziyaretinde ilk olarak Gördes Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Bekir Abacı'dan Kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Gördes Belediyesini ziyaret ederek Başkan Muhammet Akyol'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ve belediye personeli ile de sohbet eden Vali Karadeniz, "Ziyaretlerimizle hem ilçelerimizi tanıyor, hem de gerçekleştirilen çalışmaları ve eksiklikleri yerinde incelemiş oluyoruz. Manisa'nın her ilçesinde ayrı bir güzellik ayrı bir değer var. Bizlerde ilçelerimize daha çok değer katacak çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Vali Karadeniz, nikel-kobalt işletmesini ziyaret etti

Vali Karadeniz, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretleri sonrasında Gördes İlçesinde bulunan ve kendi alanında dünyadaki ilk 10 tesis içerisinde yer alan nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesini ziyaret etti. İşletme üretim sahasını gezen Vali Karadeniz, işletme hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilim, spor ve sanat projelerini inceledi

Vali Yaşar Karadeniz, çocukların bilim, spor ve sanat alanında becerilerini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.

İlk olarak Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 bölgesinde hayata geçirilen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında ilimizde hibe desteği almaya hak kazanan 12 projeden biri olan Gördes Kendin Yap Atölyesi'nde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Gördes Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksini gezerek ilçeye kazandırılan kapalı yüzme havuzu, aquapark ve halı sahayı inceledi.

Vali Karadeniz spor kompleksi ziyareti sonrasında, Gördes Anadolu Lisesi Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdil Kadir Çelik Kütüphanesi ve Beceri Tabanlı Müzik Atölyesinde incelemelerde bulundu. Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve Şehit Kütüphaneleri Topluluğu arasında imzalanan protokolle Gördes'e Z formatında yapılacak olan 16 kütüphaneye Gördesli şehitlerin isimleri verilerek şehitlerin ismi yaşatılırken, Beceri Tabanlı Müzik Atölyesi ile "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" hedefiyle Gördes için Kültür, Sanat ve Spor Projesi kapsamında çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ziyareti sırasında çocuklarla sohbet eden ve çalışmaları sebebiyle onları tebrik eden Vali Karadeniz, çocukların bilim, spor ve sanat alanlarında sahip oldukları becerileri ortaya çıkarması ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla Gördes de gerçekleştirilen projelerin önemli olduğunu, gerçekleştirilen projelere destek olacaklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA