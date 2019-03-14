Son Dakika Haberleri: Vali Karadeniz Hanönü'de Halk Toplantısına Katıldı

Vali Karadeniz Hanönü'de Halk Toplantısına Katıldı

41 dakika önce

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Hanönü ilçesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz Hanönü'de Halk Toplantısına Katıldı, System.String[]
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Hanönü ilçesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz, Hanönü Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, toplantının sorunları yerinde dinlemek açısından önemli olduğunu söyledi.

Sorunları yerinde öğrenip çözmek için ilçede olduklarını dile getiren Karadeniz, "Köyüyle, merkez mahalleriyle, okuluyla, ya da herhangi bir kamu hizmetiyle ilgili taleplerinizi, isteklerinizi, önerilerinizi, hatta biliyorsanız çözümlerinizi burada bizlere aktarabilirsiniz. Böylece toplantının amacına hizmet etmiş olma fırsatı bulacağız." dedi.

Toplantıya Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Merkez, Karadeniz, Hanönü, Güncel
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