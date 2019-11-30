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Vali Karadeniz Hanönü ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Vali Karadeniz Hanönü ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

Karadeniz'i ilçede Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Serkan Uçar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar karşıladı.

Başkan Uçar'ı makamında ziyaret eden Karadeniz, belediye çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi aldı.

Uçar, ziyaret dolayısıyla Vali Karadeniz'e teşekkür etti.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren bakır madeninde incelemelerde bulunan Karadeniz'e firma yetkilileri tarafından bilgi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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