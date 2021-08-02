Vali Karadeniz'i Ziyaret Ettiler - Son Dakika
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Vali Karadeniz'i Ziyaret Ettiler

02.08.2021 19:19
Vali Karadeniz'i Ziyaret Ettiler

Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, beraberinde iş insanı Hüseyin Teker ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, beraberinde iş insanı Hüseyin Teker ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ayrıca Kartallar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kartal, Laleli Spor Kulübü Başkanı Bülent Kanik Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundular.

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Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret
Kaynak: Habermetre

Yaşar Karadeniz, Hüseyin Teker, Hasan Kartal, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Karadeniz'i Ziyaret Ettiler - Son Dakika

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