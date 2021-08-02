Vali Karadeniz'i Ziyaret Ettiler

Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, beraberinde iş insanı Hüseyin Teker ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.
Ayrıca Kartallar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kartal, Laleli Spor Kulübü Başkanı Bülent Kanik Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundular.
Kaynak: Habermetre
Yaşar Karadeniz, Hüseyin Teker, Hasan Kartal, Toplum, Son Dakika
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