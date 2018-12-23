Son Dakika Haberleri: Vali Karadeniz, Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasını İnceledi

Vali Karadeniz, Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasını İnceledi

3 saat önce

Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasında görev yapan jandarma trafik ekibini ziyaret etti.

Vali Karadeniz, Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasını İnceledi, System.String[]
Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasında görev yapan jandarma trafik ekibini ziyaret etti.

Jandarma Trafik Denetim Uygulama Noktasında Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek tarafından karşılanan Vali Karadeniz, yapılan uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, kullanılan cihaz ve yol güvenlik ekipmanlarını inceledi.

Yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek ve insanların daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatı tarafından yoğun tedbirler aldığını vurgulayan Vali Karadeniz, belirli noktalarda uygulama yapmak suretiyle trafiğin akışının daha güvenli bir şekilde sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

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