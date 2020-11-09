Vali Karadeniz kaymakamlarla yeni tedbirler için görüştü - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmaların ve alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Levent Dinçer'in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlar video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, Covid-19 salgını kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili konular ile yeni alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, son bir ayda tüm yurt genelinde olduğu gibi, Manisa'da da Covid-19 vakalarında önemli artışlar olduğunu ve buna paralel olarak, ağır hasta ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısının da arttığını belirterek tüm vatandaşların gerekli duyarlılığı ve sorumluluğu göstermeleri ile salgını kontrol altına almanın mümkün olacağını ifade etti. Covid-19 salgını kapsamında ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili kaymakamlardan bilgi alan Vali Karadeniz, tüm vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmelerini istedi. - MANİSA