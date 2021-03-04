Vali Karadeniz kontrollü normalleşme denetimi yaptı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa'da İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi doğrultusunda Vali Yaşar Karadeniz'in de katılımıyla denetmele yapıldı. Vali Karadeniz ve beraberindeki heyet özellikle işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerde konuşan Vali Karadeniz, "İlimizde vaka sayılarında olumsuzluğa gidiş söz konusu değil. Ancak son alınan karalardan sonra mevcut yerimizi korumak hatta mümkünse mavi gruba girmek adına da tedbirlerimizi aynı ciddiyetle aynı sıklıkla sürdürmek zorundayız, bugün ki denetimlerimizin amacı da bu. Şuanda 5 bin denetim elemanı ile Manisa genelinde denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Vaka artışlarının yaşanmaması adına vatandaşların tedbirlere uymaları gerektiğini vurgulayan Vali Karadeniz, "Yaşanan bu süreçte elbette salgın dolayısıyla mağduriyetler oldu. Bu mağduriyetler devletimizin aldığı önlemlerle kısmen de olsa giderilmeye çalışıldı ama ne kadar giderilse de insanın kendi ekmeğini kazandığı şekli ile olması mümkün değil. Örneğin bu süreç içerisinde restoranlar sadece paket servis ya da gel al hizmeti verebildiler. Kahvehaneler kapalı kaldılar. Bunun gibi birçok sektörde olumsuzluklar yaşandı. Neticede hem bu işletmelerin sahipleri hem de bu işletmelerde çalışan insanlar için gerçekten bir ekmek kaybıydı. O süreçte çok sayıda can kaybımız vardı ve bu kısıtlamaların gelmesi gerekiyordu. Bu denetimlere ben birde ekmeğine sahip çık denetimi diyorum. Bu süreçte mağduriyet yaşamış esnafımızın tekrar aynı dönemi yaşamamak adına tedbirlere uyma noktasında bizzat kendi kendilerini denetlemesi gerekiyor ki o günleri yaşamayalım" diye konuştu.

Ekonomik ve sosyal hayatın korunduğu sırada sağlığın da ihmal edilmemesine dikkat çeken Vali Karadeniz, "Ekonomik ve sosyal hayatımızı korurken aynı zamanda sağlığımızı da korumalıyız. Yeni normal dönemi yaşayalım. İki çeşit denetim yöntemiyle devam edeceğiz. Birincisi İçişleri Bakanlığımızın başlattığı Dinamik Denetim Süreci. İkincisi ise esnafın ekmeğine sahip çıkması adına yapılan denetimdir. İki taraflı bu denetim sürecini sürdürmeliyiz ki normal yaşantımızdaki faaliyetleri sürdürelim. Maske, mesafe ve hijyene hepimiz uymalıyız. Bilim Kurulu'nun her sektör için yayımladığı rehber var. Rehberde yer alan kurallara esnafımızın uymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Manisa'da gerçekleştirilen denetimler; jandarma, emniyet, belediyeler, ilgili müdürlüklerde görevli personelden oluşan toplam 5 bin kişilik ekipler tarafından toplu taşıma araçları, parklar, işyerleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve pazaryerleri gibi alanlarda gerçekleştirildi. - MANİSA