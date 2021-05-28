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Vali Karadeniz konuklarını ağırladı - Son Dakika

Vali Karadeniz konuklarını ağırladı

28.05.2021 16:32
Vali Karadeniz konuklarını ağırladı, System.String[]

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Enver Kök ile beraberindeki heyeti ve Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ile müdür yardımcılarını ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Enver Kök ile beraberindeki heyeti ve Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ile müdür yardımcılarını ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında misafirlerini ağırladı.

Bölge Müdürü Kök'ten ziyaret

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Enver Kök, İzmir Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Namık Kibar ve Manisa Gümrük Müdürü Nebi Köse ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu. Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Bölge Müdürü Kök'e ve personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğünden ziyaret

Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, Müdür Yardımcıları Mehmet Sözel ve Özgür Endoğru ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Meşhur ayrıca Osmanlı Döneminde stratejik öneme sahip yazışma ve kayıtlarda kullanılan, 3 parçaya ayrılarak her bir parçası bir devlet görevlisine teslim edilen, güç ve karar birliğini temsil eden mührü Vali Karadeniz'e hediye etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Vali Karadeniz konuklarını ağırladı
Vali Karadeniz konuklarını ağırladı
Vali Karadeniz konuklarını ağırladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Karadeniz konuklarını ağırladı - Son Dakika


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