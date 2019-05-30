Vali Karadeniz madencilerle iftarda buluştu
1 saat önce
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bakır madeninde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Valisi Yaşar Karadeniz
, bakır madeninde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi. Hanönü
ilçesinde madencilik faaliyetlerini sürdüren firma tarafından Cem Sultan
Bedesteni'nde düzenlenen iftara Vali Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan
katıldı.
Firma genel müdürü Zeki Sayılır, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Büyük bir aileyiz. Bunun için gurur duyuyorum. Sizlerle böyle güzel bir ramazan akşamında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
Vali Karadeniz ise bakır madeni firmasının hem bölge hem de ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
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