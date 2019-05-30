Son Dakika Haberleri: Vali Karadeniz madencilerle iftarda buluştu
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Vali Karadeniz madencilerle iftarda buluştu

1 saat önce

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bakır madeninde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Karadeniz madencilerle iftarda buluştu, System.String[]
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bakır madeninde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.
Hanönü ilçesinde madencilik faaliyetlerini sürdüren firma tarafından Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen iftara Vali Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan katıldı.
Firma genel müdürü Zeki Sayılır, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Büyük bir aileyiz. Bunun için gurur duyuyorum. Sizlerle böyle güzel bir ramazan akşamında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
Vali Karadeniz ise bakır madeni firmasının hem bölge hem de ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Hanönü, İşçi, Kastamonu, Karadeniz, Güncel
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