Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti

6 saat önce

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Tosya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Tosya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Behiye ve babası Recep Odun ile sohbet eden Karadeniz, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ufuk Deniz ve tüm şehitler için dua edildi.

Ziyarette Kastamonu Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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