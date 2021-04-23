Vali Karadeniz Şehzadeler'in Sancaklıiğdecik projesini çok beğendi - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte belediyenin Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yazlık-Kışlık Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Yenilenme Alanı projesi inşaatında incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şehirdeki konforu kırsala taşıyan önemli bir proje. Diğer bölgelerde de yaygınlaşacağını ümit ediyorum." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte belediyenin Sancaklıiğdecik Mahallesinde hayata geçirdiği Yazlık -Kışlık Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Yenilenme Alanı projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin 5 dönümlük bir alanda gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Çelik, "Çalışmalarımız yüzde 95 oranında tamamlandı. İnşallah bayramdan sonra pandemi oranlarının düşmesi ile birlikte burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Burada toplantılar, hayırlar, düğünler, mevlitler yapılabilecek. Yenilenme alanımızda vatandaşlarımız pikniklerini yaparak hoşça vakit geçirebilecek. Sancaklıiğdecik Mahallemiz için prestij proje, Şehzadeler'imiz için de güzel bir proje olarak tamamlanıyor. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

"Yaygınlaşacağını ümit ediyorum"

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Karadeniz ise şehirde olan konforun kırsala taşınması adına önemli bir aşamanın kat edildiğine değinerek, "Spor çocuk alanları, çok amaçlı salonları, otopark ve sosyal donatı alanları ile yapımı süren bu tesis bittiğinde Sancaklıiğdecik önemli bir konfora sahip olmuş olacak. Bu tip tesislerin diğer bölgelerde de yaygınlaşacağını ümit ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. . Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - MANİSA