Vali Karadeniz, Soma ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Soma ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup'u ziyaret ederek ilçe hakkında brifing aldı. Soma maden şehitliğini de ziyaret eden Vali Karadeniz 301 madenci için mezarlıkta dua etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Soma ilçesini ziyaret etti. İlçe hakkında Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup'u ziyaret ederek brifing alan Vali Karadeniz daha sonra Soma Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. 2020 yılı birinci dönem denetim kurulu ara raporunun görüşüldüğü toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından Vali Karadeniz, Soma Bilim ve Sanat Merkezi ile yapımı devam eden İmam Hatip Okulu ve yurt inşaatını inceleyerek son durum hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz, şehit ailesini ziyaret etti

Soma İlçe ziyareti kapsamında Şehit Deniz P. Uzm. Çvş. Muhammed Fatih Durhan'ın ailesini ziyaret eden Vali Karadeniz, şehit babası Halil Durhan ve annesi Hatice Durhan ile sohbet etti.

Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Karadeniz'e Ege Linyitleri İşletmesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz daha sonra Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - MANİSA