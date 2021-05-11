Vali Karadeniz: "Soma maden faciasının acısı ilk günkü gibi yüreğimizde" - Son Dakika

Vali Karadeniz: "Soma maden faciasının acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"

11.05.2021 15:06
Vali Karadeniz:

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 7. yılında 301 madencinin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 7. yılında 301 madencinin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 7. yılı nedeniyle bir yazılı açıklama yaparak, "Soma İlçemizde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen elim bir kazada 301 madenci kardeşimizi kaybettik. Elim kazanın 7. yılında, hayatını kaybeden 301 madencimizin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Devletimiz, madenci kardeşlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli bütün çalışmaları yapmaktadır. Soma da yaşanılan elim kazanın ilk anından itibaren devletimiz tüm olanaklarını seferber ederek Şehit Madencilerimizin bize emaneti olan ailelerinin yanında da yer almıştır. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, 7. yıldönümünde Soma'da yaşamını yitiren madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve acılı ailelerimize sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Vali Karadeniz: Soma maden faciasının acısı ilk günkü gibi yüreğimizde

Yaşar Karadeniz, Manisa, Maden, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Karadeniz: 'Soma maden faciasının acısı ilk günkü gibi yüreğimizde' - Son Dakika


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