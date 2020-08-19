Vali Karadeniz ve Başkan Ergün'den denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da kahvehane, lokanta, berber, bakkal, manav, restoran ve diğer aktivite yerlerine yönelik korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Başkanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Manisa'da da bir dizi denetimler gerçekleştirildi. Kırmızı Köprü civarından başlayıp şehrin batı yönüne doğru ilerleyen denetimlere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanları, esnaf odası başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, büyükşehir belediyesi daire başkanları, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz de katıldı.

Kontrollerde yeni normal yaşam koşullarının gerekliliği olan sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat çekildi. Denetimler sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Korona virüs Riskine Karşı 14 Kural' konulu broşür de esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı. - MANİSA