Vali Karadeniz:

Kastamonu Valisi Yaşara Karadeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan genel ve özel tedbirlerin işe yaradığını belirtti

Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan Kovid-19 salgını nedeni ile ilde alınan genel ve özel tedbirlerin salgın hastalıkla mücadelede oldukça etkili olduğunun gözlemlendiğine işaret etti.

Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulanan Karadeniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde panik yapacak bir durum olmamakla birlikte, kişisel hijyen, sosyal mesafe, maske takma gibi ana tedbirlere uyulmaya devam edilmesi sağlığımız ve ilimizde salgının daha fazla görülmemesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarına, sosyal ilişkilerimizin en aza indirilmesine ve alınan tedbirlere hassasiyet göstereceklerine inanıyor, tüm Kastamonu halkına teşekkür ediyorum."