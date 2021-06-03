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Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı

03.06.2021 17:05
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı, System.String[]

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz BM Dünya Gıda Programı yetkilileri, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ile Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'i makamında ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz BM Dünya Gıda Programı yetkilileri, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ile Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'i makamında ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Margaret Rehm, İzmir Bölge Sorumlusu Yasemin Gültutan ve İstanbul Programı Denetmeni Verda Yüceer, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo'yu makamında ağırladı.

BM Dünya Gıda Programı yetkilileri Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Margaret Rehm, İzmir Bölge Sorumlusu Yasemin Gültutan ve İstanbul Programı Denetmeni Verda Yüceer ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu. Ziyarette Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Margaret Rehm, mevcut projeleri ve gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Ziyaretleri sebebiyle WFP Ülke Direktörü Rehm ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Karadeniz, çalışmalarında başarılar dileyerek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Vali Karadeniz, Almanya İzmir Başkonsolosu Wolter'i ağırladı

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Wolter, Manisa'da olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, misafirperverliklerinden dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti. Vali Karadeniz ve Başkonsolos Wolter, Manisa'nın sanayisi, tarımı, kültür ve turizmine ilişkin Valilik Makamında bir süre sohbet etti. Ziyarette, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'a Manisa'ya özgü ürünler hediye eden Vali Yaşar Karadeniz, ziyaret sebebiyle teşekkür etti.

Tanzanya heyetinden ziyaret

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo'nun Valilik Şeref Defterini imzaladığı ziyarette Vali Karadeniz ve misafirleri daha sonra Valilik makamında bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ve beraberindeki heyet, Vali Yaşar Karadeniz'e Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile kurumlar arasında iş birliğini öngören ve gelecekte yapılacak ortak projelerin zeminini hazırlamak amacıyla imzalanan 'İyi Niyet Sözleşmesi' ile Manisa OSB - Manisa CBÜ – Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin bilgi verdi. Ziyarette ayrıca Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti heyetinin, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik katılacakları çalıştalar ve bulunacakları resmi temaslar da görüşüldü. Ziyarette Büyükelçi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo, Vali Yaşar Karadeniz'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile Manisa CBÜ ve Manisa OSB arasında eğitim, sanayi ve sosyal alanlarda yapılacak iş birliğinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Karadeniz de Büyükelçi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. - MANİSA

Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Tanzanya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı - Son Dakika


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