Vali Karadeniz, orman yangınının söndürülmesi için devletimizin bütün olanaklarının seferber edildiğini, yangına müdahale için 11 helikopter, 8 uçak, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 13 dozer, 29 su tankeri olmak üzere çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibinin yönlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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