Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi - Son Dakika

Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi

17.03.2021 14:00
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi, System.String[]

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Karadeniz, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarı ve kolaylık temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i, hizmet binası girişinde karşıladı. Yeni hizmet binası hakkında Vali Karadeniz'e bilgiler verilmesinin ardından, Başkanlık makamına geçildi.

Hayırlı olsun dileklerini iletti

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğiyle konuşmasına başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin, gerek mevzuatla belirlenen görevleri, gerekse vatandaşlarımızın beklentisi açısından hizmet alanı oldukça geniş. Tabi ki bu hizmetlerin daha verimli, daha kaliteli sunulabilmesi adına hizmetlerin yürütüldüğü mekanlar da önemli. Bu anlamda, yeni binanızın vatandaşımızın beklentisine uygun şekilde, daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağına inancım sonsuz. Bu hizmetin bu aşamaya gelmesinde başta siz olmak üzere, tüm ekibinizi tebrik ediyorum. Yeni binanızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün, teşekkür etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Manisa halkımıza, güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı rabbim nasip etsin" diye konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltten oluşan kitabı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e armağan etti. Hediyeleşme töreninin ardından ziyaret son buldu. - MANİSA

Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi
Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi

Yaşar Karadeniz, Cengiz Ergün, Karadeniz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Karadeniz yeni büyükşehir binasını inceledi - Son Dakika


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