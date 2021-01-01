Vali Karadeniz yeni yılı çalışarak geçirenleri unutmadı - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı, hastanede tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Karadeniz daha sonra Akhisar yolu polis uygulama noktası ile Menemen yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Görev yapan personelin yeni yılını kutlayan ve hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karadeniz, 2021 yılının hem ülkemize hem de ilimize hayırlı olmasını temenni etti. Covid-19 salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür eden Vali Karadeniz, vatandaşlardan da salgın kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamalara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Ziyaretlerde Vali Yaşar Karadeniz'e Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Jandarma Komutan V. Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici eşlik etti. - MANİSA