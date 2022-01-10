Vali Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Karaloğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde (GGC) düzenlenen programda basın mensuplarıyla görüştü, onların bu anlamlı gününü kutladı.

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Karaloğlu, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kentin medya alanında güçlü olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Bugün de canlı hareketli, yereli, ulusalı, bölgeye hizmet eden bir basın yayın sektörü, emekçi gurubu var. Bizim en büyük destekçimiz, elimiz, kolumuz, gözümüz... Diyarbakır'ın gündemini değiştirme, pozitife çevirme konusunda son derece güzel çalışmalar yapıldı." dedi.

Diyarbakır'da son dönemlerde oluşan olumlu havada gazetecilerin payının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde ulusal medyaya Diyarbakır ile ilgili düşen haberlerin büyük çoğunluğu tarım, ticaret, turizm, doğa, sevgi, aşk, istihdam, yatırımdır. Diyarbakır'da geçmiş dönemde olduğu gibi 3 konuya sıkışmış bir gündemimiz yok artık. Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamımız vardı ama bunu tanıtmak, aktarmak ancak sizin elinizle olabilirdi."

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan ise Vali Karaloğlu'nun 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.