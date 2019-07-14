Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "15 Temmuz'da hain içerideydi"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Karaloğlu: "15 Temmuz'da hain içerideydi"

13 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "15 Temmuz'da düşman içimizdeki maşalarını kullandı.

Vali Karaloğlu:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "15 Temmuz'da düşman içimizdeki maşalarını kullandı. Hain içerideydi, dini duyguları istismar ederek 15 Temmuz'u bu millete yaşattı. Sokağa çıkan aziz milletimizin gayreti o geceyi başka bir şeye dönüştürdü" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Antalya Valiliği tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Düzenlenen programa Vali Münir Karaloğlu ve eşinin yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Garnizon Komutanı P. Alb. Tuncay Polat ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Yemek sonrası edilen duanın ardından bir konuşma yapan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz günü ülkenin büyük bir ihanet ve karşılaştığını hatırlattı. O gece hayatını kaybeden 251 şehide Allah'tan rahmet dileyen Karaloğlu, 15 Temmuz'da düşman içimizdeki maşalarını kullandı. Hain içerideydi, dini duyguları istismar ederek 15 Temmuz'u bu millete yaşattı. Sokağa çıkan aziz milletimizin gayreti o geceyi başka bir şeye dönüştürdü. Eğer o geceyi unutursak, bu hainliği unutursak emin olun bu vatan hainleri bir yerlere pusuda bekliyordur. Bu hainleri kullanan düşman da bir yerde pusuda bir yerde bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u da, o gece canlarıyla 15 temmuz'u destana çeviren şehit ve gazilerimizi de, bu milletin mücadelesinde asla unutmayacağız, unutturmayacağız unutursak ihanet tekrar eder" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve komutanlar şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. - ANTALYA
Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu: "15 Temmuz'da hain içerideydi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]