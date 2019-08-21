Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu, 16 öğrenciye bisiklet hediye etti
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Vali Karaloğlu, 16 öğrenciye bisiklet hediye etti

21 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, öğrencilere istedikleri bisikletleri hediye etti.

Vali Karaloğlu, 16 öğrenciye bisiklet hediye etti, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, öğrencilere istedikleri bisikletleri hediye etti.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Kepez Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde kendisinden bisiklet isteyen 16 öğrencinin talebini yerine getirdi.
Valilik binası bahçesinde düzenlenen törenle 11 öğrenciye bisikletlerini hediye eden Karaloğlu, diğer 5 öğrencinin şehir dışında olduğunu, tatil dönüşü bisikletlerini alacaklarını belirtti.
Öğrencilerin kasklarını da kendisi takan Karaloğlu, kaskın önemini anlattı. Bisikletlere kasksız binmemeleri yönünde uyarıda bulunan Karaoğlu, "Öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Daha sağlıklı bir bünye için hem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapıp hem de eğlenmelerini istiyoruz. Trafiğe kapalı ya da güvenli yerlerde sürmelerini önerdik." ifadelerini kullandı.
Törene Milli Eğitim İl Müdürü Yüksel Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgut Erşan da katıldı.
Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:48 Kaynak: AA
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