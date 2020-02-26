Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehrin turizm hedefine ilişkin, "2020'nin hedefi 18 milyondu, inşallah bunu da aşacak performansı gösteririz" dedi.



Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve sektör paydaşlarının katılımıyla Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Antalya'ya yeni seferler düzenlediğini belirterek, "THY geçen sene 19 hat açtı Antalya'ya, bu sene şu an için 4 yeni hat daha ilave edildi. Yeni çalışmalar da var. Önümüzdeki günlerde THY Antalya'da bütün sektörün katılımıyla büyük bir tanıtım toplantısı yapacak. THY yapması gerekeni yaptı. Şu anda biz kent olarak bu hatları doldurmak için sektörün özel çalışma yapmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.



"Rekorları alt üst edecek bir yıl"



Çevre duyarlılığının önemine vurgu yapan Karaloğlu, " Türkiye'de sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan başkanlığında bir kampanya yürütülüyor. Biz zaman zaman otel görevlilerini toplayarak bilgilendirmeler yaptık. Artık otelinize gelen çöp kamyonuna bir gram çöp vermeden, sıfır atık metoduyla kendi ürettiğiniz atığı bertaraf edebilirsiniz. Bütün tesislerde böyle bir şeyi ortaya çıkardığımızı varsayın, sadece bu bile PR olarak Antalya'ya çok şey katar. Bunu mutlaka sağlamamız lazım" şeklinde konuştu.



2020 yılı turist hedeflerine de değinen Vali Karaloğlu, "İnşallah bu sene yine bütün rekorları alt üst edeceğimiz bereketli verimli bir yıl geçireceğimizi temenni ediyorum. 2020'nin hedefi 18 milyondu, inşallah bunu da aşacak performansı gösteririz" şeklinde konuştu. - ANTALYA