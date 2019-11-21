Vali Karaloğlu Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi'ni gezdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile birlikte Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesi'ni gezdi. Vali Karaloğlu'na Rektör Ünal'ın yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve akademisyenler eşlik etti.



Akdeniz Üniversitesi içerisinde kaya bahçesi, palmiye adası, yapay gölet, doğal orman ve defne bitkilerinden yapılmış labirentin bulunduğu Botanik Bahçesi'ni ziyaret eden Vali Karaloğlu, Rektör Ünal'dan ve beraberindeki akademisyenlerden bilgi aldı. Botanik Bahçesi'nde bulunan bitkileri de inceleyen Vali Karaloğlu defne bitkilerinin oluşturduğu labirenti gezerken "Kaybolmayız değil mi hocam?" diyerek şakalaştı. Rektör Ünal ise "Merak etmeyin Sayın Valim buraları avucumun içi gibi bilirim" diyerek karşılık verdi.



Botanik Bahçe gezisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde Vali Karaloğlu'na Botanik Bahçe ile ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. - ANTALYA