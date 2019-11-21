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Vali Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi'ni gezdi

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesi'ni gezdi.

Vali Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi'ni gezdi, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesi'ni gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu'na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve akademisyenler eşlik etti.

Akdeniz Üniversitesi içerisinde kaya bahçesi, palmiye adası, yapay gölet, doğal orman ve defne bitkilerinden yapılmış labirentin bulunduğu Botanik Bahçesi'ni inceleyen Karaloğlu, Rektör Ünal'dan ve beraberindeki akademisyenlerden bilgi aldı.

Botanik Bahçesi'nde bulunan bitkileri de inceleyen Karaloğlu, defne bitkilerinin oluşturduğu labirenti gezdi.

Akdeniz Üniversitesi, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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