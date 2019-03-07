Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu Alman Turistte Rekor Beklentisini Berlin'den Müjdeledi Açıklaması

Vali Karaloğlu Alman Turistte Rekor Beklentisini Berlin'den Müjdeledi Açıklaması

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ITB Berlin Fuarında yaptığı açıklamada Antalya'nın bu yıl Alman turist sayısında 2015 yılındaki rakamların üzerine çıkacaklarını söyledi.

Vali Karaloğlu Alman Turistte Rekor Beklentisini Berlin'den Müjdeledi Açıklaması, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ITB Berlin Fuarında yaptığı açıklamada Antalya'nın bu yıl Alman turist sayısında 2015 yılındaki rakamların üzerine çıkacaklarını söyledi.

Dünyanın en önemli turizm organizasyonları arasında yer alan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda (ITB) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. Fuarda özellikle otel konseptleriyle önde yer alan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın Valisi Münir Karaloğlu da turizmcileri Almanya'da yalnız bırakmadı. Vali Karaloğlu, Türkiye standında yer alan tüm turizm paydaşlarını ziyaret ederek, başarılı bir fuar diledi. Turizmcilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Vali Karaloğlu, valilik olarak turizme ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Karaloğlu, Fuarda tüm paydaşların moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, 2019 yılının bir önceki yıldan çok daha iyi olacağının altını çizdi.

2018 yılında Türkiye ve Antalya olarak tüm zamanların en iyi sezonunu yaptıklarını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Bu yılda da hem ülkemiz hem Antalya rekorlar kıracaktır. Almanya'da fuarda iyi bir hava var. Turizmin en büyük buluşması ITB Berlin Fuarı. Bu sene Almanya ile de en iyi rakamı yakalarız, 2015'in üzerine çıkarız" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Vali Karaloğlu, Münir Karaloğlu, Antalya, Berlin, Ekonomi
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