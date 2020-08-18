Vali Karaloğlu, Amida höyük Artuklu sarayı kazı çalışma alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Karaloğlu, Amida höyük Artuklu sarayı kazı çalışma alanında incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Amida köyük ve Artuklu sarayında devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Münri Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Amida köyük ve Artuklu sarayından devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek kazı çalışmaları hakkında kazı başkanından bilgiler aldı. Vali Karaloğlu, bu alanın tamamı UNESCO dünya kültür miras listesinde olan, insanlık için korunması gereken alanların birisinde olduklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Artuklu sarayının kazısı şuanda yapılıyor. Bu saray 800 yıllık bir saraydan bahsediliyor. Ama bölge kesintisiz 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak da kullanılmış bir bölge. Burayı önemli kılan, bu sarayı önemli kılan başka bir faktörde Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da 25 yıl yaşamış olan ve son dönemde de daha çok gündeme gelen İslam bilim insanı El Cezeri bu sarayda tam 25 yıl yaşamış. ve bugün kendisinden söz ettirdiği birçok buluşunu icadını da bu sarayda yapmış ve denemiş bir İslam bilim insanı. Amida höyük kazısı da artık burada 12 ay kesintisiz kazı yapılacak. Hocam ekibiyle birlikte burada 12 ay kazı yapabilecek. Bizde İŞKUR üzerinden toplum yararına buraya işçi desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz kazının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.